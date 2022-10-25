Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Обувь, одежда, автозапчасти — самые популярные товары для параллельного импорта через границы России со стороны Евросоюза в Северо-Западном федеральном округе, сообщила 25 октября корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов СЗТУ Елена Баженова.

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По ее словам, если раньше ввоз товаров на территорию России по параллельному импорту проходил только по согласию правообладателя, то после ввода санкций стран Евросоюза и США в отношении России ввозу товаров таким способом таможенники больше не препятствуют.

«Ранее таможенные органы принимали меры, которые приостанавливали ввоз такого товара до момента принятия правообладателем разрешения на ввоз. Сейчас нам это разрешение для пропуска товара, который является оригинальным и не является контрафактом, не требуется», — сказала Баженова, уточнив, что контрафакт — это поддельный товар, который может не отвечать нормам качества и безопасности покупателя, поэтому его изымают и уничтожают.

«В СЗФО самое распространенное среди товаров, ввозимых по параллельному импорту — обувь, одежда, бытовая техника и запчасти к автомобилям», — уточнила ИА REGNUM Баженова.