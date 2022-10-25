Сочи, Краснодарский край, , 12:17 — REGNUM Запад ограничил Москве доступ к технологиям в рамках ведущейся против России гибридной войны. Об этом первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил 25 октября в приветственном слове участникам форума «Спектр-2022».

Сергей Кириенко Даоья Антонова, ИА REGNUM

Он отметил, что форум проходит «на фоне глобальных вызовов». Однако такое время означает не только угрозы, но и большие возможности.

«Против нашей страны Западом развязана гибридная война, ограничивается доступ к технологиям, вводятся многочисленные санкции, российские информационные ресурсы подвергаются масштабным кибератакам, а граждане сталкиваются сразу с русофобией в интернете», — заявил Кириенко.

Он подчеркнул важность налаживания технологического потенциала в сфере импортозамещения, выработки новых предложений по защите цифрового суверенитета РФ.

Ежегодный форум «Спектр-2022» проходит с 25 по 26 октября в Сочи.

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