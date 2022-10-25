Махачкала, , 12:11 — REGNUM Из столицы Дагестана в Дубай будут запущены дополнительные авиарейсы. Их планирует выполнять перевозчик Flydubai — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов. Рейсы по маршруту будут выполняться пять раз в неделю — во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье, сообщили в пресс-службе аэропорта Махачкалы.

Самолет PublicDomainPictures

Для перевозки пассажиров будут использоваться самолеты Boing 737-800. Время в пути составит 3 часа 30 минут. Из Дубая вылет запланирован на 23:50 (местное время), прибытие в Махачкалу — в 02:20. Обратный вылет состоится в 03:20, в Дубай он будет прилетать в 07:50.

Всех планирующих совершить поездку на данном направлении предупредили о необходимости иметь при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом (на английском языке), проведённым за 48 часов до прибытия в ОАЭ, или сертификат о вакцинации от COVID-19.

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