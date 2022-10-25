Москва, , 12:22 — REGNUM В отношении бывших руководителей ЗАО «Саратовский авиационный завод» в Главном следственном управлении СКР завершено расследование уголовного дела по обвинению в преднамеренном банкротстве данного предприятия, злоупотреблении полномочиями и неисполнении обязанностей налогового агента. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба СКР.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2009 году генеральный директор ЗАО «Саратовский авиационный завод» вместе с председателем совета директоров предприятия вывели ликвидное имущество завода по заниженной стоимости, а также создали искусственную кредиторскую задолженность. Это привело к банкротству предприятия и причинению материального ущерба на сумму 895,8 млн рублей. Кроме того, гендиректор не исполнил обязанности налогового агента ЗАО «Саратовский авиационный завод» по перечислению в бюджет НДФЛ, исчисленного из зарплаты сотрудников завода, в размере 41,3 млн рублей.

Преступления выявили в 2016 году. Все обстоятельства произошедшего установили после проведения необходимых экспертиз.

Следствие располагает достаточными доказательствами виновности бывших руководителей авиазавода, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

Напомним, в феврале 2020 года Верховный суд РФ своим вердиктом подтвердил, что государство не теряло свои права на имущество саратовского авиазавода и то, в свою очередь, ушло в чужие руки с нарушением законодательства.

Читайте также: Депутат Госдумы заявил о преднамеренном банкротстве легендарного авиазавода