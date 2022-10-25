Москва, 25 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XXIV Всемирного русского народного собора «Православие и мир в XXI веке», сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Всемирный русский народный собор

Президент отметил колоссальный вклад Всемирного русского собора в единение общества, в сбережение духовно-нравственных, семейных идеалов и ценностей, сохранение исторической памяти.

«Вопросы консолидации русского народа вокруг важных, масштабных задач укрепления духовного, культурного, экономического суверенитета сегодня приобретают особое, судьбоносное значение», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный русский народный собор был создан в 1993 году, с 2009 возглавляет ВРНС Патриарх всея Руси Кирилл.

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