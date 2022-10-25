Джакарта, 25 октября 2022, 12:10 — REGNUM Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе пригласил президента Индонезии Джоко Видодо в Иерусалим помолиться вместе с прихожанами в мечети Аль-Акса после того, как Палестина станет независимой, сообщает CNN Indonesia.
«С Божьей помощью, надеюсь, следующий визит будет визитом Его Величества в Палестину, когда Палестина станет независимой, когда Иерусалим станет независимым, и мы сможем вместе помолиться в мечети Аль-Акса», — заявил Мохаммед Штайе после встречи с Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.
Премьер-министр отметил, что ситуация в Палестине не улучшилась, потому что Израиль до сих пор продолжает заниматься поселениями. Штайе заявил, что число погибших достигло 170 человек, в то время как тысячи получили ранения. Премьер-министр поблагодарил президента Индонезии за прием, оказанный рядом палестинских официальных лиц.
Мохаммед Штайе выразил поддержку Индонезии в проведении саммита G20, который состоится в ноябре на Бали.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что доволен растущими показателями торговли между Индонезией и Палестиной.
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