Джакарта, 25 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе пригласил президента Индонезии Джоко Видодо в Иерусалим помолиться вместе с прихожанами в мечети Аль-Акса после того, как Палестина станет независимой, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

«С Божьей помощью, надеюсь, следующий визит будет визитом Его Величества в Палестину, когда Палестина станет независимой, когда Иерусалим станет независимым, и мы сможем вместе помолиться в мечети Аль-Акса», — заявил Мохаммед Штайе после встречи с Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.

Премьер-министр отметил, что ситуация в Палестине не улучшилась, потому что Израиль до сих пор продолжает заниматься поселениями. Штайе заявил, что число погибших достигло 170 человек, в то время как тысячи получили ранения. Премьер-министр поблагодарил президента Индонезии за прием, оказанный рядом палестинских официальных лиц.

Мохаммед Штайе выразил поддержку Индонезии в проведении саммита G20, который состоится в ноябре на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что доволен растущими показателями торговли между Индонезией и Палестиной.

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