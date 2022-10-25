Чебоксары, 25 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве банка «Мегаполис» (г. Чебоксары) увеличили процент выплат кредиторам первой очереди. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным АСВ, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включённых в реестр, увеличивается на 1,35% — с 62,14% до 63,48% суммы установленных требований. Это касается расчётов, которые будут проводиться по 18 ноября 2022 года.

Также будут осуществлены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям.

Напомним, что затраты на мероприятия конкурсного производства по делу банка «Мегаполис» на три ближайших месяца оценили почти в 19,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) в июне 2021 года признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии, расчёты с кредиторами начались с 20 сентября 2021 года. Конкурсным управляющим является АСВ. Заседание в Арбитражном суде Чувашии по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 1 декабря 2022 года.