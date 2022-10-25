Улан-Удэ, 25 октября, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Бурятии более 200 работников строительной фирмы получили зарплату лишь после вмешательства прокуратуры. Размер задолженности составлял 15 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки компании «Хотьковский автомост», строившей в Улан-Удэ мост. Как выяснилось, задолженность по зарплате образовалась перед 214 работниками в августе.

Гендиректору компании прокурор внёс представление. Также сотрудники надзорного ведомства встретились с трудовым коллективом и провели заседание межведомственной рабочей группы.

«В результате прокурорского вмешательства задолженность по оплате труда погашена», — добавили в прокуратуре.