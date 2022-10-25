* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:08 — REGNUM США и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) скрытно и «мягко» взаимодействуют в Афганистане несмотря на резкие заявления в адрес друг друга. Они пытаются скрыть это взаимодействие под сенью гуманитарного кризиса в Афганистане, говорится в обзоре информационного агентства «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2001 году Соединенные Штаты вторглись в Афганистан, свергли правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ввели в страну тысячи своих солдат. Началась самая продолжительная война в истории США.

Окончание этой войны и уход США из Афганистана, однако, не были «победоносными». Скорее, по словам Дональда Трампа, это было «величайшее унижение».

Этот «унизительный» вывод войск последовал за подписанием Соглашения в Дохе — соглашения, которое фактически не обязывало его стороны.

С уходом США из Афганистана и окончанием двадцатилетней войны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против США и сил бывшего афганского правительства, эта группировка вновь вернулась к власти в Афганистане и вершит судьбы граждан страны.

Вот уже больше года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся у власти, и за это время они и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении Соглашения в Дохе и занимали жесткую позицию друг против друга.

Напряжение между сторонами усилилось после гибели лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, но это событие, которое можно считать самым большим отступлением от Соглашения в Дохе, не нарушило отношений между радикальным движением и Соединенные Штатами.

Мягкое взаимодействие под сенью гуманитарного кризиса

После падения предыдущего афганского правительства страна погрузилась в глубокий гуманитарный и экономический кризис, который сейчас обостряется, а его масштабы расширяются.

С распространением гуманитарного кризиса в Афганистане различные страны, в том числе США, начали налаживать пути взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под благовидным предлогом борьбы с гуманитарным кризисом и помощи уязвимым гражданам Афганистана.

Налаживание взаимодействия с радикалами дало им надежду на сохранение своей власти в Афганистане и повод рассматривать это взаимодействие как своего рода форму легитимности.

Однако взаимодействие между Америкой и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не только осталось на уровне гуманитарной вопросов и помощи афганскому народу, но и во многих случаях вышло за его рамки.

Первым примером стала встреча в Дохе Дэвида Коэна, заместителя главы ЦРУ, и Тома Уэста, специального представителя США по Афганистану, с делегацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Абдул Хаком Васиком, генеральным директором разведки движения.

Это была первая встреча американских официальных лиц и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после убийства Аймана аз-Завахири и резких заявлений обеих сторон в адрес друг друга.

Для многих политических активистов Афганистана она представляет нечто большее, чем обычная встреча по вопросам оказания гуманитарной помощи народу Афганистана.

Печатание новых банкнот и продолжение «мягкого взаимодействия»

Вторым признаком «мягкого взаимодействия» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с США является печатание за рубежом новых афганских банкнот и публикация этой новости спецпредставителем США по Афганистану.

Том Уэст заявил на виртуальной встрече несколько дней назад, что новые афганские банкноты скоро поступят на рынок, и добавил, что США поддерживают эту работу.

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Печатание новых банкнот явилось действием, которое даст талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше надежды на сохранение власти, и эта группа будет считать это ещё одним шагом в получении международной легитимности.

К сожалению, страны мира, в том числе США, не смогли или не захотели продумать механизмы и способы помощи народу Афганистана, которые не привели бы к укреплению позиций «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

За прошедший год в Афганистан поступила гуманитарная помощь на сумму более одного миллиарда долларов наличными, и роль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в её контроле и распределении была очень заметной. В большинстве случаев эта помощь распределялась на основе пожеланий талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и без учёта потребностей реальных людей.

Кроме того, эти деньги были переданы Центральному банку Афганистана, глава которого много лет был финансовым менеджером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и является человеком лидера группировки.

Создается впечатление, что США и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают скрытно и «мягко» взаимодействовать, несмотря на резкие заявления в адрес друг друга, и пытаются скрыть это взаимодействие под сенью гуманитарного кризиса в Афганистане.

Еженедельный приток миллионов долларов наличными в Центральный банк, высвобождение части валютных резервов и печатание новых банкнот — результаты этого взаимодействия. Взаимодействие, которое позволяет «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с каждым днём укреплять базу своей власти и продолжать подавлять и уничтожать оппозицию с еще большей интенсивностью.