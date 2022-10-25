Санкт-Петербург, 25 октября 2022, 12:16 — REGNUM В Петербурге с 12:15 мск 25 октября можно наблюдать частичное солнечное затмение. Переменчивая петербургская погода сегодня благоприятствует астрономическому наблюдению, при котором необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить зрение.

Солнечное затмение
Солнечное затмение

Как отметили в Пулковской обсерватории РАН, в этот раз Луна закроет своей тенью только часть Солнца. Для Петербурга эта часть в пике затмения составит около 67%. Затмение достигнет максимума в 13:26 мск и завершится в 14:37 мск.

В самой обсерватории участники специальной экскурсии смогут наблюдать это астрономическое явление в телескоп. Всем остальным астрономы рекомендуют использовать солнечные фильтры или хотя бы закопченные стёклышки.

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