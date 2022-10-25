Санкт-Петербург, 25 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Петербурге с 12:15 мск 25 октября можно наблюдать частичное солнечное затмение. Переменчивая петербургская погода сегодня благоприятствует астрономическому наблюдению, при котором необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить зрение.

Солнечное затмение

Как отметили в Пулковской обсерватории РАН, в этот раз Луна закроет своей тенью только часть Солнца. Для Петербурга эта часть в пике затмения составит около 67%. Затмение достигнет максимума в 13:26 мск и завершится в 14:37 мск.

В самой обсерватории участники специальной экскурсии смогут наблюдать это астрономическое явление в телескоп. Всем остальным астрономы рекомендуют использовать солнечные фильтры или хотя бы закопченные стёклышки.