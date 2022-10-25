Ташкент, , 12:06 — REGNUM Филипп Киркоров ответил Наргиз Закировой после того, как певица прокомментировала рекламу концертов исполнителя в Ташкенте. Публикацию исполнительница разместила 24 октября на своей странице в соцсети.

Филипп Киркоров Serge Serebro

В видео запечатлён момент, когда ехавшая в автомобиле Закирова замечает афишу с Киркоровым и произносит фразу «Понаехали», добавляя к ней нецензурную лексику. В ответном посте Киркоров указал певице, что для того, чтобы ругаться матом «даже голосовые связки не нужны».

«А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», — подчеркнул Киркоров.

Напомним, в мае 2022 года Наргиз Закирову выдворили из России на основании решения, согласно которому ей запрещено посещать страну до 2072 года. До этого певица выступила против спецоперации России на территории б. УССР и оскорбительно высказалась в адрес российских военнослужащих.

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