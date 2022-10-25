Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга заметили неприятный запах сразу в нескольких районах города, в городской комитет по природопользованию поступают жалобы. Корреспондент ИА REGNUM узнал, какие районы столкнулись с проблемой.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Вонь непонятного происхождения пришла утром 25 октября во многие районы города, но прежде всего в южные и центральные. В группах социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы делятся переживаниями и своими ощущениями от запахов.

В частности неприятные ароматы слышат жители Фрунзенского района. «Да что ж такое творится у нас на Районе? Опять невозможная вонь на улице!» — написал анонимный пользователь. В ответ на этот пост жители делились своим опытом.

Вячеслав С. написал, что «на Пражской улице страшная вонь». Сергей К. сообщил, что воняет и на Фонтанке, в центре города. По его ощущениям, газолином.

«На Обводном какая вонь, кошмар просто!» — заявила Антонина И.

«Какой-то неприятный химический запах ощущается ночью и утром. Пахнет сильно какой-то сероводород или пергидрольная краска для волос. Мне одной это кажется?» — сообщила жительница Пушкинского района.

Но запах добрался и до северных районов Петербурга — с самого утра его ощущают, например, жители Калининского района.

В городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности корреспонденту ИА REGNUM подтвердили наличие жалоб на запахи в Петербурге. Однако дать ответ о характере их происхождения не смогли.

«Запах — это смесь веществ. У нас запахи в Российской Федерации не нормированы. Мы можем говорить только о превышениях тех веществ, которые нами измеряются», — уточнили в пресс-службе комитета.

Некоторые предполагают, что запах появился из-за свалки Самарка. К тому же недавно произошёл сход откоса на мусорном полигоне в Гатчинском районе Ленинградской области.

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