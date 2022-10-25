Симферополь, 25 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Болваном и провокатором назвал глава Республики Крым Сергей Аксёнов главу киевского режима Зеленского, который выразил потребовал у Израиля поставлять ему оружие. Ситуацию глава Крыма прокомментировал в телеграм-канале 25 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Удивительный болван и провокатор — два в одном. Только вдумайтесь: Зеленский требует (!) у Израиля оружие для идейных, а часто и кровных наследников бандеровцев, которые были одними из самых активных соучастников Холокоста», — написал Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что героем сегодняшнего режима в Киеве является Петлюра, ответственный за страшные еврейские погромы.

«Возможно, Зеленский, как и его западные хозяева, думает, что на [территории б. УССР] удалось вывести особую «породу» нацистов, которая одержима русофобией и при этом свободна от антисемитизма. Но старые демоны никуда не делись, они могут проснуться — на фоне той катастрофы, до которой довел страну Зеленский, на фоне колоссальных людских, экономических и территориальных потерь, в которых виновны лично он, его окружение и те, кто привел его к власти», — подчеркнул Аксёнов, выразив уверенность, что умные политики не питают иллюзий по поводу нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия киевскому режиму Израилем.