Таллин, , 12:05 — REGNUM

Шина Ekonomka.club

Количество шипованных автошин на рынке Эстонии упало в два раза, а цены на зимнюю резину выросли на 25%. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV в своем репортаже.

Отмечается, что главная причина возникшего кризиса — санкции Евросоюза против России, которая до сих пор являлась крупнейшим поставщиком зимней авторезины в Европу. Помимо роста цен на шипованные колеса заметно повысились расценки и в шиномонтажных мастерских Эстонии.

«В Китае сильно повысились цены на перевозки. Если раньше полный контейнер стоил 2000 евро, то теперь — 10 000 евро, из-за чего к цене за автошину резко прибавилось 5-10 евро», — сказал совладелец Marja Autokumm Алари Альтйыэ.

В Эстонии 70% водителей легковых автомобилей используют зимой шипованные покрышки. Единственное решение проблемы такого масштаба, отмечают журналисты, — это замена шипованной резины на ламельную.

Однако, добавляет эстонское СМИ, производители шин в Европе, Японии и Китае не очень заинтересованы в снижении цен на свою продукцию, так как европейский рынок без авторезины из России испытывает нехватку и позволяет повышать цены.