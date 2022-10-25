Сеул, , 12:05 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korea Air направила на Филиппины самолет для вывоза пассажиров, застрявших в Себу после жёсткой посадки другого самолета компании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей авиакомпании.

Korean Air (сс) bilaleldaou

Сообщается, что самолет Boeing 777 вылетел из международного аэропорта Инчхон 25 октября около полудня. Предполагается, что он вернется из Себу в Сеул в 21:40 по местному времени.

Напомним, что 23 октября в 23:07 по местному времени самолёт южнокорейской компании совершил аварийную посадку в аэропорту Мактан. Из-за плохих погодных условий самолет выехал за взлетно-посадочную полосу. В результате инцидента никто из 162 пассажиров и 11 членов экипажа не пострадал.

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Известно, что филиппинский аэропорт остается закрытым, поврежденный самолет Korean Air по-прежнему находится на месте аварийной посадки.