Вашингтон, , 12:02 — REGNUM «Поворотной вехой» назвал президент США Джо Байден выбор Риши Сунака на пост премьер-министра Великобритании, сообщает The Hill.

Риши Сунак gov.uk

С таким заявлением Байден выступил в Белом доме по случаю начала индуистского праздника Дивали.

«Дивали — это напоминание о том, что у каждого из нас есть сила, сила, чтобы рассеять тьму и принести свет миру, — отметил Байден в своем выступлении в Белом доме. — Это выбор, и мы делаем этот выбор каждый день. Это верно в нашей жизни и в жизни этой нации, особенно в жизни демократии, будь то здесь, в Америке, или для семей в Индии, отмечающих 75-летие независимости, и будь то Соединенное Королевство, где только сегодня мы получили новости, что Риши Сунак — теперь премьер-министр».

«Довольно поразительно. Это поворотная веха, и это важно, это важно», — добавил президент США.

Напомним, после отставки Лиз Трасс свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании выдвинул Риши Сунак. Его главный соперник — экс-премьер-министр Великобритании Джонсон, напротив, отказался от претензий на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства.