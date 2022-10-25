Москва, 25 октября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. По всей центральной части территории бывш. УССР объявлена воздушная тревога, сообщили 25 октября киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

По информации журналистов, сирены звучат в Киеве и Киевской области. В Черниговской области жители заметили в небе дроны-камикадзе «Герань-2».

Данных о новых взрывах на территории бывш. УССР пока нет.

Ранее СМИ сообщили о планах США поставить Киеву ЗРК HAWK, зарекомендовавшие себя в 1960-х годах.