Москва, , 12:01 — REGNUM Категорически против объяснения ухода войск с острова Змеиный, которое выдал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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"Все мы помним Змеиный, какая к чёрту добрая воля? Когда мы с этим островом мучились, мой близкий товарищ туда завозил, краном грузил эти «Панцири», ТОРЫ, всё остальное. Это была не добрая воля, мы отказались от десанта на Одессу, там побережье слишком сильно укрепили они, притащили противокорабельные ракеты, это стало крайне нецелесообразным», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Просто сидеть там на Змеином под постоянными обстрелами смысла не было, поэтому оттуда и ушли, пояснил парламентарий.

«Официальный представитель Минобороны иногда как выдаст, хоть стой, хоть падай, это правда. Я не знаю, почему это объяснили тогда «жестом доброй воли». Чей жест, кому, какого хрена? Скажите людям, как есть, всё поймут», — убежден Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российский гарнизон оставил остров Змеиный после массовых обстрелов САУ «Цезарь».

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