Ярославль, , 12:03 — REGNUM В Ярославле на подземной парковке новостройки ночью 25 октября подожгли иномарку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар Niklas Freidwall

Пожар произошёл в десятиэтажке на улице Победы. Когда на место прибыли спасатели, вся площадь парковки была сильно задымлена. Пожарные эвакуировали около 300 жителей дома.

«Взрыва не было. В полицию Кировского района поступило заявление от жительницы Ярославля, что неизвестные подожгли машину, которая находилась на подземной автостоянке. В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к розыску подозреваемых», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Предполагается, что поджигатели попали на камеры видеонаблюдения. Все записи были изъяты полицией.

Отметим, в результате пожара люди не пострадали. Один автомобиль уничтожен, ещё два — повреждены.

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