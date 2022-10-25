Ярославль, 25 октября 2022, 12:03 — REGNUM В Ярославле на подземной парковке новостройки ночью 25 октября подожгли иномарку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пожар произошёл в десятиэтажке на улице Победы. Когда на место прибыли спасатели, вся площадь парковки была сильно задымлена. Пожарные эвакуировали около 300 жителей дома.
Предполагается, что поджигатели попали на камеры видеонаблюдения. Все записи были изъяты полицией.
Отметим, в результате пожара люди не пострадали. Один автомобиль уничтожен, ещё два — повреждены.
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