В Ярославле из-за поджога авто эвакуировали 300 человек
Ярославль, 25 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ярославле на подземной парковке новостройки ночью 25 октября подожгли иномарку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Niklas Freidwall
Пожар
Пожар произошёл в десятиэтажке на улице Победы. Когда на место прибыли спасатели, вся площадь парковки была сильно задымлена. Пожарные эвакуировали около 300 жителей дома.
«Взрыва не было. В полицию Кировского района поступило заявление от жительницы Ярославля, что неизвестные подожгли машину, которая находилась на подземной автостоянке. В настоящее время сотрудниками полиции приняты меры к розыску подозреваемых», — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Предполагается, что поджигатели попали на камеры видеонаблюдения. Все записи были изъяты полицией.
Отметим, в результате пожара люди не пострадали. Один автомобиль уничтожен, ещё два — повреждены.