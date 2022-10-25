Бухарест, , 12:00 — REGNUM Сотни сотрудников государственных лесных хозяйств Румынии собрались в центре Бухареста на акцию протеста с требованием к правительству отменить план реорганизации лесхозов, а также предоставить новые социальные гарантии лесникам и егерям. Об этом 25 октября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, манифестанты развернули у здания кабмина плакаты с надписями «Долой несправедливость!» и «Даешь работу!». Некоторые участники мероприятия скандируют антиправительственные лозунги. Полиция не вмешивается в ход акции.

Напомним, согласно недавнему решению румынского правительства, в стране будут сокращены десятки крупных структур Национального управления лесного хозяйства, что автоматически приведет к увольнению более 5 тыс. работников. Кроме того, «в связи с тяжелой экономической ситуацией» официальный Бухарест намерен снять жесткие ограничения на вырубку лесов и фактически ликвидировать несколько природоохранных зон.