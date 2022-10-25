Луганск, 25 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. На севере Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате повреждений на линии наблюдаются перебои с мобильной связью. Об этом 25 октября рассказали журналистам в пресс-службе мобильного оператора «МКС».

Мобильный телефон

«В связи с повреждением линии связи в северной части Луганской Народной Республики наблюдается отсутствие сервисов мобильной связи в Сватовском, Станично-Луганском, Старобельском, Марковском, Белокуракинском, Беловодском, Меловском, Новопсковском, Троицком районе, Северодонецке и Лисичанске», — рассказал представитель пресс-службы.

Также он уточнил, что в данный момент техническими специалистами мобильного ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские войска предприняли новые попытки атак в Херсонской области.