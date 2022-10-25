25 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Сбой в работе WhatsApp не слишком расстроил пользователей "Телеграма". Люди говорят, что иностранный мессенджер, который ворует данные пользователей, давно нужно прикрыть. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 12:24 — REGNUM Известие о прекращении на два часа работы WhatsApp активно обсуждают в соцсетях. Люди говорят, самое время переходить в «Телеграм».

Whatsapp Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Давно пора накрыть медным тазом эту помойку, которая данные ворует», — отозвался о WhatsApp Сергей Ивлиев.

«Отключить его во всем мире!» — соглашается Ольга.

«Шпионский WhatsApp пора запретить», — призывает Олег Геращенко.

«А я буду рад, когда WhatsApp с Google полностью перестанут функционировать. Уже достали ситуации, когда с кем-то говоришь о чём-то, телефон в кармане, а потом открываешь браузер или соцсеть и получаешь кучу контекстной рекламы на тему, о которой говорили в присутствии телефона», — поделился Игорь Рогатин.

«Только российский ICQ», — предлагает Светлана М.

«Ну, если у всех не работает, то, значит, скоро всё наладят», — считает Алия Шарипова.

«Диверсия, однако», — отметила Любовь Панова.

Мессенджеры Microsiervos

«Давайте всё дружно удалим это приложение со своих смартфонов!» — предлагает Ренат.

«Желаю, чтобы эта дичь наконец-то отрубилась совсем», — отметил Денис.

«Прикольно, а затемнение еще не начиналось», — смеется Юлия.

«Ай да Дуров! Ай да сукин сын!» — иронизирует Вячеслав Меднов.

«Спасибо Дурову за «Телеграм», — отозвалась Анна Правдина.

«Так серваки в гейропе стоят, а там перебои и экономия энергии», — считает Михаил Ильин.

«Ну как теперь Зеленский Макрону напишет!» — смеется Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября пользователи по всему миру начали испытывать проблемы в работе мессенджера WhatsApp. Сбой устранили только через два часа.

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