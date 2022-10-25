Донецк, 25 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:35 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:40 боевики ВСУ обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, а в 11:43 — Червоногвардейский район Макеевки (шесть снарядов калибра 155 мм).

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