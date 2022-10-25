Пекин, 25 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Китайская компания China Northern Rare Earth Group объявила, что проект ее дочерней компании Zibo Baosteel Lingzhi Rare Earth High-tech Co. по выплавке редкоземельных хлоридов производительностью 25 000 тонн в год в городе Цзыбо провинции Шаньдун на востоке Китая завершил строительство и перешел к тестовой эксплуатации, сообщает 25 октября газета Global Times.

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Стоит отметить, что это первый этап проекта трансформации и модернизации дочерней компании, ключевого проекта в городе Цзыбо, привлекшего общий объем инвестиций в размере 1,08 млрд юаней ($148 млн). Ожидается, что после его ввода в эксплуатацию производство редкоземельного полировального порошка станет самым высоким в мире, сообщает отечественный новостной сайт thepaper.cn.

Известный как «король полировального порошка», редкоземельный полировальный порошок в основном состоит из оксида церия, и спрос на него растет из-за растущего рыночного спроса на электронную продукцию, такую как мобильные телефоны и жидкокристаллические дисплеи.

Компания China Northern Rare Earth Group — одна из четырех крупнейших групп по производству редкоземельных элементов в Китае. За первые три квартала 2022 года выручка компании выросла на 16,22% в годовом исчислении, до 28 млрд юаней, а ее прибыль выросла на 47,07% в годовом исчислении, до 4,63 млрд юаней. Редкоземельные элементы являются важными стратегическими ресурсами и ключевыми элементами в разработке новых технологий и экологически чистых приложений.

Китай лидирует в мировом секторе редкоземельных металлов с точки зрения технологий производства и переработки. Согласно данным Главного таможенного управления Китая, за первые восемь месяцев 2022 года Китай экспортировал 33 539 тонн редкоземельных минералов, что на 5,7% больше в годовом исчислении.