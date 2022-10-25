Москва, 25 октября 2022, 11:57 — REGNUM Ближайшие три недели будут крайне опасны из-за вероятности ядерной провокации Запада руками Киева. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передаёт ТАСС.

Ядерное оружие
Ядерное оружие
Mil.ru

«Не исключено, что ядерный заряд или его элементы могут уже быть на территории контролируемой Киевом. Запад мог туда скрытно его доставить», — считает Мирошник.

Посол ЛНР отметил, что на кону выборы демократов в Конгресс США и попытка международной изоляции России. Возможность обвинить Россию в ядерной провокации очень выгодна США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» и радиоактивными веществами при поддержке и помощи стран Запада.

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