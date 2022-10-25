Москва, , 11:57 — REGNUM Ближайшие три недели будут крайне опасны из-за вероятности ядерной провокации Запада руками Киева. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, передаёт ТАСС.

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«Не исключено, что ядерный заряд или его элементы могут уже быть на территории контролируемой Киевом. Запад мог туда скрытно его доставить», — считает Мирошник.

Посол ЛНР отметил, что на кону выборы демократов в Конгресс США и попытка международной изоляции России. Возможность обвинить Россию в ядерной провокации очень выгодна США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим готовит провокацию с «грязной бомбой» и радиоактивными веществами при поддержке и помощи стран Запада.

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