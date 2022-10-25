Херсон, 25 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Киевские войска предприняли новые атаки в Херсонской области, сообщает 25 октября телеграм-канал «Новости Херсонщины».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации журналистов, на криворожском участке ВСУ безуспешно атаковали в районе Пятихатки. Также боевики пытались продвинуться от Давыдова Брода в сторону Ищенки, но не смогли.

Также появились данные об очередном ударе по Новой Каховке.

Официального подтверждения новым атакам киевских войск пока нет.