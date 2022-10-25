Ульяновск, 25 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ульяновске подан банкротный иск в отношении местной компании, с которой хотят взыскать через суд почти 109 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

В картотеке не указан заявитель. Ответчиком является ООО «Гидропро» из Ульяновска. Истец просит суд признать общество банкротом, указав сумму исковых требований в размере108 977 414 рублей 87 копеек.

Арбитражный суд Ульяновской области зарегистрировал заявление 24 октября. Детали иска неизвестны, дело пока не принято в производство.

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Гидропро» зарегистрировано в октябре 2018 года в Ульяновске с уставным капиталом в размере 10 тыс. рублей, находится в стадии ликвидации. Указанный основной вид деятельности — производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включённого в другие группировки.