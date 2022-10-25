Москва, 25 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Во всех субъектах России стоит ввести единый список категорий граждан, которые могут рассчитывать на льготы при газификации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Мы просим Совет Федерации определить четкие категории льготников для того, чтобы во всех субъектах минимальный список льготников был единый для всех субъектов. Потому что у нас есть регионы, где льготы предоставляются только ветеранам Великой Отечественной Войны, и вы понимаете, что мы только узкую льготную категорию обеспечиваем», — сказал Густов.

«Это было бы всем легче, конечно. Сейчас проработаем этот вопрос», — ответил ему глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.