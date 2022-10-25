Москва, 25 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Не поднимать панику по Херсону призвал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Пресс-служба правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв

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«По Херсону не надо поднимать панику, ничего не случилось. Слушайте внимательно выступление Сергея Владимировича Суровикина, он говорит, что всякое может быть. Я его понимаю как командующего, он считает все варианты, это не для всеобщего обозрения, но если он так говорит, то у него есть исходные, которые мы не знаем. Сегодня крепко наши стоят, идут артдуэли. Наша разведка внимательно всё отслеживает. Последние атаки [киевских националистов] несколько дней были разбиты в пух и прах», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Запорожские степи для наступления — полный геморрой, там врага видно за 3 километра, даже беспилотника не надо, на дерево залез, всё видно, добавил парламентарий.

Отдельно он коснулся вооружения.

«Если у нас сейчас Герани нормально работают, мы ими слупили две С-300, завалили один CAESAR, две М777. Нормально дело идёт, так же и с HIMARS можно бороться, даже не смотря на сумасшедшую РЭБ. «Герани» крайне эффективны тут, плюс они стоят копейки по сравнению с орудиями, которые мы вышибаем», — подчеркнул Гурулёв.