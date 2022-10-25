Пекин, 25 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В то время, когда новейший вооруженный разведывательный беспилотник Китая, малозаметный GJ-11 демонстрируется на проходящей в Пекине выставке, официальные СМИ сообщили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) способен выполнять миссии по обеспечению превосходства в воздухе, сообщает газета Global Times.

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Независимо разработанный GJ-11, который в настоящее время демонстрируется на выставке «Прорываясь в новую эру» в Пекинском выставочном центре, представляет собой тип неуправляемого боевого самолета с высокой скрытностью, высокой проникающей способностью и возможностями точного удара, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Он может не только летать высоко и быстро, но и выполнять задачи, включая захват превосходства в воздухе и подавление операций противовоздушной обороны в условиях высокой угрозы и высокой конкуренции, как и истребитель-невидимка J-20, сообщает CCTV. По словам экспертов, это первый случай, когда официальные СМИ сообщили, что GJ-11 способен захватить превосходство в воздухе.

Широко распространено мнение, что вооруженные разведывательные беспилотники, в том числе GJ-11, который имеет аэродинамическую конструкцию летающего крыла и конструкцию воздухозаборника, установленного сверху, не лучшим образом подходят для решения задач превосходства в воздухе, что в основном означает бой «воздух — воздух», из-за их дозвуковой скорости и низкой маневренности, но способность к захвату превосходства в воздухе, на которую способен GJ-11, может отличаться от концепции, заявили некоторые военные эксперты, с которыми в воскресенье связалась газета Global Times.

Поскольку самолет-невидимка может проникать глубоко в тыл вражеской ПВО, он может наносить высокоточные удары по вражеским аэродромам и базам. Таким образом, противнику придется отказаться от превосходства в воздухе, поскольку у него вообще нет самолетов в воздухе, сообщил Global Times военный эксперт из Пекина, пожелавший остаться неназванным.

Согласно другому недавнему отчету CCTV, несколько беспилотных летательных аппаратов-невидимок, таких как GJ-11, могут сопровождать двухместную версию J-20 в совместной миссии. В этой концепции беспилотники могут служить внешними ракетоносцами и дистанционно запускать ракеты класса «воздух — воздух» для J-20. По мнению экспертов, это еще один способ, которым GJ-11 может выполнять задачи по завоеванию превосходства в воздухе.

Представленной на авиасалоне China 2021 в городе Чжухае провинции Гуандун на юге Китая беспилотник GJ-11 имеет два отсека для вооружения, симметрично расположенные между тремя шасси дрона. В каждом отсеке есть четыре боеприпаса, которые выглядят как управляемые высокоточные бомбы класса «воздух — земля».

Неизвестно, могут ли оружейные отсеки GJ-11 вместить ракеты класса «воздух — воздух», но аналитики говорят, что они потенциально могут нести несколько типов боеприпасов. GJ-11 впервые появился на публике на военном параде в честь Дня КНР 1 октября 2019 года в Пекине.