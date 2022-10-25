Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Обстановка на пунктах пропуска на государственной границе России с Евросоюзом в Северо-Западном федеральном округе штатная, сообщил 25 октября первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) Сергей Сенько, передает корреспондент ИА REGNUM.

КПП на границе Zac allan

«На сегодняшний день обстановка в пунктах пропуска штатная, стабильная. На сегодняшний день ситуация с очередями нормализовалась, может быть небольшое скопление на Псковском направлении», — сообщил таможенник.

Также он отдельно отметил, что в первую очередь через границу пропускают продукты питания, лекарственные средства.

«Обеспечиваем им первоочерёдное оформление в пунктах пропуска», — подытожил Сенько.

В конце сентября, начале октября ИА REGNUM сообщало о сложной ситуации на пунктах пропуска через границу в Псковской и Ленинградской областях из-за большого количества людей, пытавшихся пересечь границу по различным причинам. Среди этих людей большую часть составляли граждане с территории б. УССР, стремящиеся попасть в Евросоюз.

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