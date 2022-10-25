Киев, 25 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Кировоградской и Черкасской областях на захваченной нацистским режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Об этом 25 октября сообщают киевские СМИ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Тревога!

При этом также ранее в прокиевских СМИ появились сообщения о движущихся по территории б. УССР в сторону Киева дронах-камикадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку.