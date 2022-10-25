Челябинск, 25 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Челябинской области к 24 октября план по частичной мобилизации выполнен на 85%. Об этом журналистам заявил областной военком Андрей Максуров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Конкретных цифр по количеству он не назвал. При этом отметил, что призыв идёт по плану.

Как сообщало ИА REGNUM, также Максуров выразил надежду на то, что уже к 28 октября частичная мобилизация будет завершена. Напомним, она проводится с 21 сентября.