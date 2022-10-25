Анадырь, , 11:53 — REGNUM В рамках председательства России в Арктическом совете в Анадыре прошла V Международная научно-практическая конференция «Вселенная белого медведя». Основным итогом работы конференции в текущем году стала инициатива по стандартизации и унификации средств по защите человека от белого медведя. Участники мероприятия пришли к консенсусу о необходимости создания в стране специализированных эффективных защитных средств.

Арктика. Белые медведи Иван Шилов © ИА REGNUM

«Анализ данных об использовании средств индивидуальной защиты, которыми обеспечены специалисты «Медвежьих патрулей» на Чукотке, показал, что в ряде случаев эффективность данных средств недостаточная. Это влечёт за собой опасность для жизни как людей, так и медведей. Поэтому необходимо подобрать действительно эффективное средство для отпугивания белого медведя, которым важно обеспечить жителей всех населённых пунктов, полярных станций и т.д. на территориях, где возможна встреча человека и белого медведя. В этом нас поддержала сенатор от Чукотки Анна Отке. Она представит эту инициативу в Совете Федерации», — сказал Алексей Яковлев, начальник департамента природных ресурсов и экологии Чукотки.

В ходе конференции также были подведены итоги работы по оснащению «Медвежьих патрулей» Чукотки. В этом году специалисты были оснащены спецодеждой, средствами защиты, а также техникой. Кроме того, было обеспечено страхование жизни и здоровья представителей патруля.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последние полтора месяца в небольшом селе Биллингс на Чукотке «Медвежьим патрулем» было зарегистрировано более 40 встреч с полярными хищником. В большинстве случаев применялся отгон белых медведей.

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