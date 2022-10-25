Иволгинский район, Бурятия, , 11:50 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смертельного нападения собак на женщину. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

На месте происшествия. Бурятия СУ СКР по Бурятии

По данным следствия, 64-летняя потерпевшая 20 октября приехала в гости к пожилой родственнице, проживавшей вместе с сыном в селе Хойтобэе. Последний держал во двое трёх крупных собак, которые агрессивно реагировали на гостью.

«23 октября ночью она вышла во двор. В этот момент собаки вырвались из вольера, напали на нее и причинили зубами множество ран, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Тело женщины нашли лишь под утро. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

Добавим, что нападения собак на людей в Бурятии далеко не редкость. Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года бродячие животные напали на семилетнего ребёнка, которого впоследствии госпитализировали с рваными ранами.

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