Джакарта, , 11:49 — REGNUM Команда поисково-спасательного управления в Индонезии объявила, что число погибших в результате пожара на судне KM Express Cantika 77 увеличилось до 15 человек, сообщает CNN Indonesia.

Поисково-спасательная операция в Индонезии (с) twitter @Puspen TNI (Национальная армия Индонезии)

«Верно, было найдено еще одно тело», — заявили в поисково-спасательном управлении в Индонезии.

Теплоход Express Cantika 77 загорелся 24 октября. Судно перевозило 177 человек, в том числе 167 пассажиров и 10 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число погибших в результате пожара на пассажирском судне в Индонезии выросло до 14 человек.

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