Набережные Челны, Татария, , 11:52 — REGNUM В городе Набережные Челны 25 октября проводили два автобуса с мобилизованными. Более 70 человек обеспечили дополнительным обмундированием, сообщает мэрия.

Проводы мобилизованных из Набережных Челнов Nabchelny.ru

Мобилизованные отправлены в Казань. Перед поездкой военнослужащим выдали денежные средства в размере 20 тыс. рублей, рюкзаки с продуктами питания на первое время. Также для них приобрели утепленные резиновые сапоги. Всем остальным бойцов обеспечат непосредственно в танковом училище.

«Родину не выбирают, Родина у нас одна. Здесь мы родились, учились, работаем, здесь прах и могилы наших предков. Здесь наша земля и сегодня время выбрало нас. И мы — нынешнее поколение воинов, офицеров, солдат и военнообязанных, тех кто давал присягу, в рамках указа о частичной мобилизации будем выполнять те задачи, которые перед нами ставит наша Отчизна», — напутствовал земляков мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, грузовые машины с продуктами и оборудованием для полевой кухни выехали 24 октября из города Набережные Челны в ЛНР.

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