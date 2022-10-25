Мелитополь, , 11:50 — REGNUM Телеканал и радиостудия «ЗаМедиа» в Мелитополе Запорожской области продолжают свою работу, несмотря на террористический акт, произошедший утром 25 октября. Об этом заявила врио главы администрации города Галина Данильченко.

Главная площадь Мелитополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

На месте происшествия находятся все оперативные службы. Взрывной волной в здании на нескольких этажах выбило окна и межкомнатные двери. Тем не менее, сотрудники медахолдинга продолжат свою работу и будут и далее подавать правдивую информацию для жителей освобождённых территорий.

«Фашистский киевский режим пытается помешать работе телеканала. Медиахолдинг работает в обычном режиме. Сотрудников запугать киевским фашистам не удалось. Город будет продолжать стоить мирную жизнь. Нас никакие выходки фашистов не запугают. Все их попытки проводить диверсионные акты на наших территориях абсолютно бесполезны и будут обязательно наказаны», — публикует комментарий врио главы Мелитополя администрация города.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва лёгкие ранения получили пять человек, одного госпитализировали.