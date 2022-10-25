Мелитополь, 25 октября 2022, 11:50 — REGNUM Телеканал и радиостудия «ЗаМедиа» в Мелитополе Запорожской области продолжают свою работу, несмотря на террористический акт, произошедший утром 25 октября. Об этом заявила врио главы администрации города Галина Данильченко.
На месте происшествия находятся все оперативные службы. Взрывной волной в здании на нескольких этажах выбило окна и межкомнатные двери. Тем не менее, сотрудники медахолдинга продолжат свою работу и будут и далее подавать правдивую информацию для жителей освобождённых территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва лёгкие ранения получили пять человек, одного госпитализировали.