Хабезский р-он, 25 октября 2022, 11:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии установлен объект, угрожающий распространением сибирской язвы. Под угрозой подтопления находится одно из сибиреязвенных захоронений в ауле Бесленей Хабезского района. Этот факт установили сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе выездного обследования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Для устранения угрозы распространения опасного заболевания ведомство направило предостережение об устранении нарушений, в том числе обязав администрацию аула Бесленей принять срочные меры для исключения возможности размыва захоронения. Направлены также уведомления в прокуратуру Карачаево-Черкесии и управление Роспотребнадзора.
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