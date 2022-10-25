Хабезский р-он, , 11:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии установлен объект, угрожающий распространением сибирской язвы. Под угрозой подтопления находится одно из сибиреязвенных захоронений в ауле Бесленей Хабезского района. Этот факт установили сотрудники Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе выездного обследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Микрофотография бацилл сибирской язвы. Окраска по Граму

«Земельный участок с сибиреязвенным захоронением расположен в пойме реки Большой Зеленчук. После паводка в ходе размыва дамбы русло реки раздвоилось, после чего правое русло приблизилось к захоронению на критическое расстояние — 4-4,5 метров. Таким образом, в случае отсутствия экстренных мер создается угроза распространения сибирской язвы», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

Для устранения угрозы распространения опасного заболевания ведомство направило предостережение об устранении нарушений, в том числе обязав администрацию аула Бесленей принять срочные меры для исключения возможности размыва захоронения. Направлены также уведомления в прокуратуру Карачаево-Черкесии и управление Роспотребнадзора.

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