Хартум, , 11:51 — REGNUM В Судане продолжаются столкновения между военным правительством страны и демонстрантами, требующими проведения в стране демократических реформ. Об этом 25 октября сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление Центрального комитета врачей Судана.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По последним данным, с начала акций протеста в октябре 2021 года, в столкновениях с полицией пострадали более пяти тысяч человек. Как минимум 118 человек — погибли. Последней жертвой числится житель Хартума, погибший в воскресенье, 23 октября.

По информации журналистов, в годовщину с начала протестов оппозиция планирует мобилизовать десятки тысяч своих сторонников, в связи с чем военные власти Судана перекрывают мосты, связывающие две части столицы страны — Хартума.