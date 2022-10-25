Амвросиевский район, ДНР, 25 октября 2022, 12:00 — REGNUM В Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики силами Амурской области идут работы по ремонту зданий социальных учреждений. Всего будут восстановлены 34 объекта, сообщил в своём телеграм-канале 25 октября губернатор Приамурья Василий Орлов.
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Он посетил муниципалитет и осмотрел повреждённые школы.
Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом. В том числе регион помогает решить проблему с перебоями с подачей воды.