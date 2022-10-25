Амвросиевский район, ДНР, , 12:00 — REGNUM В Амвросиевском районе Донецкой Народной Республики силами Амурской области идут работы по ремонту зданий социальных учреждений. Всего будут восстановлены 34 объекта, сообщил в своём телеграм-канале 25 октября губернатор Приамурья Василий Орлов.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

Читайте также: Приамурье поможет подшефному району Донбасса восстановить водоснабжение

Он посетил муниципалитет и осмотрел повреждённые школы.

«Часть школ и детских садов пострадали после обстрелов соседних районов (были выбиты окна). Сегодня осматриваю школы, планирую встретиться с администрацией. Рассмотрим, что уже сделали и наметим планы на следующий год», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом. В том числе регион помогает решить проблему с перебоями с подачей воды.