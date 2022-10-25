Донецк, 25 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Яковлевку и Макеевку, сообщили 25 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:12 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:14 ВСУ обстреляли Яковлевку, выпустив пять снарядов калибра 122 мм, в 11:15 — Червоногвардейский район Макеевки (три снаряда калибра 155 мм), а в 11:20 — Кировский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм).