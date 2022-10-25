Таллин, 25 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум.

(сс) Chris Sampson Скорая помощь

В ходе процедуры государственного надзора Департамент здоровья Эстонии установил, что Таллинская «скорая помощь» намеренно превышала время выезда бригад «скорой помощи», руководители экипажей вносили в отчетные карточки неверное время выездов.

Об этом сообщил департамент в своем пресс-релизе. Подобные фальсификации делались, чтобы уложиться в нормативы реагирования экипажей «скорой помощи» на вызовы, отмечается в сообщении.

В ходе надзора Северное региональное отделение Департамента здоровья рассмотрело 57 бланков об оказании скорой помощи и в 26 случаях нашло, что бригады «скорой помощи» превысили время реагирования на вызов, установленное законодательством.

«В шести случаях в карточках «скорой помощи» было выявлено несоответствие времен выезда, автоматически определенного Центром тревоги и введенного вручную водителем бригады скорой помощи», — сказала пресс-секретарь департамента Кирси Пруудель.

По словам Пруудель, Департамент здоровья Эстонии считает, что если медицинская экстренная помощь оказывается несвоевременно, то это может поставить под угрозу жизнь и здоровье человека.

В связи с нарушениями департамент вынес предписание, которое глава Таллинского центра «скорой помощи» Рауль Адлас, в свою очередь, пообещал оспорить.