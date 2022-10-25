Москва, , 11:45 — REGNUM Юлия Меньшова рассказала, что на её мать Веру Алентову произвело сильное впечатление посещение Анголы. Об этом она сообщила 25 октября в телеграм-канале.

Ирина Муравьева и Вера Алентова Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979

Случай с Алентовой произошёл в 80-х годах XX века, когда получивший «Оскар» фильм «Москва слезам не верит» показывали в различных странах мира. «Больше всего её потрясло, что после показа картины к ней выстроилась очередь заплаканных чернокожих женщин», — написала Меньшова, добавив, что все эти женщины пожимали Алентовой руку и произносили фразу: «Понимаете, этот фильм — про меня», которую актриса совершено не ожидала услышать в этой стране.

Напомним, в апреле 2022 года Вера Алентова сообщила, что фильм «Москва слезам не верит» может получить продолжение. Тогда актриса добавила, что новая картина будет рассчитана на молодёжь и отметила, что сама она вряд ли в ней появится.

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