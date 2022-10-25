Южно-Сахалинск, 25 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Для военнослужащих спецоперации в защиту Донбасса в Донецкой Народной Республике 25 октября состоялся концерт артистов с Сахалина, сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Главное мы привезли с собой большой привет от ваших матерей, жен и друзей! Мы считаем, что вы — настоящие герои! Мы ждем вас с победой домой», — сказал глава Сахалина.

Перед бойцами выступили артисты филармонии и Чехов-центра.

Валерий Лимаренко вручил 13 военнослужащим ордена и медали.

Губернатор рассказал, что получил от командира Дмитрия Глушенкова список вещей необходимых участникам спецоперации и заверил, что всё будет закуплено в ближайшее время и доставлено на передовую.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 25 октября передал участникам специальной военной операции в защиту Донбасса технику, отечественные автомобили, воду, продукты питания.