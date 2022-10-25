Херсон, 25 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Отказ предпринимателей принимать российские рубли может обернуться для них наказанием. Об этом заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

Ранее появились данные об отказах некоторых предпринимателей использовать для расчётов гривны. Стремоусов подтвердил, что такие случаи есть, и рассказал, что они фиксируются. Нарушителям грозит наказание вплоть до выдворения.

«Касательно всех тех людей, которые отказываются сегодня в городе Херсоне принимать рубли или каким-то образом саботируют администрацию Херсонской области. Вас фиксируют, и далее мы будем разбираться вплоть до выдворения на территорию [бывш. УССР], ещё не освобождённой от нацистов, где вы будете дальше заниматься своей коммерцией и барыжьими делами», — написал замгубернатора в личном телеграм-канале.