Варшава, 25 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Закон о пребывании беженцев с территории б. УССР в Польше намерены ужесточить польские власти. Об этом 25 октября сообщает газета EurActiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По информации издания, правительство Польши предложило внести поправку в специальный закон о помощи жителям территории б. УССР, ужесточающую правила их пребывания на польской территории, обязав беженцев покрывать часть своих расходов.

Помимо этого, уточняется, что получившие специальные идентификационные номера PESEL жители территории б. УССР получат в Польше ограниченный доступ к социальным пособиям, например, ежемесячное пособие на ребёнка в размере 500 злотых (€104), а также они будут должны принимать участие в покрытии расходов на своё проживание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выходец с территории б. УССР устроил ДТП, врезавшись в дом жительницы британского города Стокпорта, попытался оправдаться конфликтом у себя на родине.